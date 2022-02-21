Видео: погрузчик перевернул неправильно припаркованные машины

Этот удивительный ролик за последние два дня обошел соцсети всего мира, вызвав среди пользователей массу споров. Что именно происходит на видео, понять еще как-то можно. Но где и почему это делается - до сих пор неизвестно.

Понятно одно: водитель вилочного погрузчика решил, что стоящие у обочины машины припаркованы неправильно, и перевернул их, поставив набок, одну за другой. Шесть автомобилей уже стоят вертикально, а седьмую он, ловко оперируя вилами, поддевает на глазах у автора видео.

Еще одна легковушка в этом ряду почему-то пропущена и стоит как надо, на четырех колесах. Но надолго ли?

Пользователи в комментариях перебрали все возможные версии, но к общему выводу так и не пришли. Это действительно крик души водителя погрузчика, которому надоели неаккуратно паркующиеся автомобилисты? Или это какой-то непонятный нам артпрокт, художественная инсталляция? А может быть, снимается кино?