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21.02.2022 11:01
Рубрика: Видео

Видео: погрузчик перевернул неправильно припаркованные машины

Текст: Вадим Давыденко

Этот удивительный ролик за последние два дня обошел соцсети всего мира, вызвав среди пользователей массу споров. Что именно происходит на видео, понять еще как-то можно. Но где и почему это делается - до сих пор неизвестно.

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Понятно одно: водитель вилочного погрузчика решил, что стоящие у обочины машины припаркованы неправильно, и перевернул их, поставив набок, одну за другой. Шесть автомобилей уже стоят вертикально, а седьмую он, ловко оперируя вилами, поддевает на глазах у автора видео.

Еще одна легковушка в этом ряду почему-то пропущена и стоит как надо, на четырех колесах. Но надолго ли?

Пользователи в комментариях перебрали все возможные версии, но к общему выводу так и не пришли. Это действительно крик души водителя погрузчика, которому надоели неаккуратно паркующиеся автомобилисты? Или это какой-то непонятный нам артпрокт, художественная инсталляция? А может быть, снимается кино?

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