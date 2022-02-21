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21.02.2022 06:45
Рубрика: Общество

Вместо овощей: Врач рассказала, какая еда заставит кишечник работать

Текст: Оксана Грибанова

Как отметила онколог и проктолог Елена Смирнова, употребление около 30 граммов клетчатки в день способствует снижению риска развития сахарного диабета второго типа, рака кишечника, помогает уменьшить вес, нормализовать холестерин и давление.

Чтобы в рационе было достаточно ценных пищевых волокон, рекомендуется обратить внимание на такую еду, как пшеничные отруби (содержат 43,6 грамма клетчатки на 100 грамм продукта), сухофрукты (18 грамм), овсянку (10,6 грамма).

Врач рассказал о еде, которая выводит холестерин и чистит кишечник

"Чтобы увеличить процент клетчатки в продукте, хорошо готовить картофель в кожуре, заменить белый хлеб, макароны и рис на их цельнозерновые аналоги, выбирать на завтрак каши с высоким содержанием клетчатки, например, овсянку", - посоветовала проктолог в Instagram.

Однако повышать количество клетчатки в рационе следует постепенно, подчеркнула врач.

"Чтобы с непривычки не было метеоризма, нарушения стула и болей в животе", - уточнила Смирнова, добавив, что надо начинать добавлять те же отруби с завтрака, а через несколько дней насыщать большим количеством клетчатки обед и ужин.

Ранее проктолог рассказала, что плохое самочувствие, раздражительность, ухудшение состояния кожи - частые симптомы атонии - нарушения тонуса стенок органа, которое также называют признаком "ленивого" кишечника.

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