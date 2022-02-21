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21.02.2022 13:44
Рубрика: Власть

Захарова полагает, что участники Мюнхенской конференции занимались выработкой фейков

Текст: Дмитрий Кулемякин

Участники Мюнхенской конференции по безопасности занимались выработкой фейковых новостей. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очередной площадкой, которая была задействована, стала Мюнхенская конференция, - заявила Захарова во время выступления в эфире Первого канала. - Она, вообще-то, должна заниматься вопросами политики безопасности, а она занимается выработкой очередных информационных атак, распространением фейков и демонстрацией собственной беспомощности".

Дипломат добавила, что Запад и подконтрольные ему СМИ ведут "настоящую информационную террористическую атаку".

В ночь на понедельник американское посольство предупредило своих соотечественников о возможных террористических актах в Москве, Санкт-Петербурге и зонах, которые граничат с Украиной.

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