Захарова полагает, что участники Мюнхенской конференции занимались выработкой фейков

Участники Мюнхенской конференции по безопасности занимались выработкой фейковых новостей. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очередной площадкой, которая была задействована, стала Мюнхенская конференция, - заявила Захарова во время выступления в эфире Первого канала. - Она, вообще-то, должна заниматься вопросами политики безопасности, а она занимается выработкой очередных информационных атак, распространением фейков и демонстрацией собственной беспомощности".

Дипломат добавила, что Запад и подконтрольные ему СМИ ведут "настоящую информационную террористическую атаку".

В ночь на понедельник американское посольство предупредило своих соотечественников о возможных террористических актах в Москве, Санкт-Петербурге и зонах, которые граничат с Украиной.