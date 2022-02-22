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22.02.2022 16:01
Рубрика: Культура

Актеры Театра российской армии оценили назначение Кустурицы главным режиссером

Текст: Андрей Васянин
Сербский режиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии. Об этом накануне сообщила пресс-секретарь Минобороны Россияна Марковская.

"Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра - большая честь, - сказал Кустурица. - Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции". Как к этому отнеслись в театре, "РГ" спросила у актеров труппы.

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Роман Богданов, актер Театра Российской армии:

- Я думаю, это хорошо, нам повезло, Кустурица - великий режиссер. Мне безумно нравится его кино, у Кустурицы бесподобное чувство юмора, даже этакое хулиганство, что ли. И этот задор - очень здорово для театра и для нашей профессии в принципе. Мне кажется, он с душой относится к своей работе, и я открыт для его экспериментов.

Юрий Сазонов, актер Театра Российской армии:

- Пока могу только сказать, что смотрел его замечательные картины и читал, что он собирается делать у нас "Летят журавли" и "Жизнь как чудо". А в том, что кинорежиссер возглавляет театр, не вижу ничего страшного - Марк Захаров тоже был главным в Ленкоме. Для всех нас это неожиданность, ждем встречи с Эмиром, чтобы увидеть его лицом к лицу, послушать, что он будет говорить, как себя вести и что он представляет как человек. И как режиссер, конечно.

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Досье

Театр Красной армии (впоследствии Российской армии) открылся 6 февраля 1930 года. Долгое время у него было своего здания - труппа гастролировала по военным частям от Ленинграда до Владивостока. В 1940-м Театр Красной армии наконец обрел здание на Суворовской площади - памятник большого стиля ампир, в создании которого участвовали выдающиеся художники своего времени - Александр Бенуа, Лев Бруни, Владимир Фаворский. Главными режиссерами театра в разное время были Юрий Завадский, Леонид Хейфец. Более 70 лет в труппе театра прослужил Владимир Зельдин.

Культура Театр Драматический театр

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