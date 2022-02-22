Цена нефти Brent превысила 97 долларов впервые с сентября 2014 года

Продаваемая на лондонской бирже ICE нефть марки Brent подорожала до 97,62 доллара за баррель. Речь идет о контрактах с поставками черного золота в апреле 2022 года.

В последний раз стоимость нефти превышала 97 долларов в сентябре 2014 года, напоминает ТАСС.

На прошлой неделе нефть Urals, поставляемая на мировой рынок Россией, подорожала до 96,49 доллара за баррель. По такой цене сделки с ней производились на северо-западе Европы. А в регионах Средиземноморья стоимость российской смеси достигла 99,14 доллара за баррель.

Urals отличается по характеристикам от сорта Brent (более тяжелая и сернистая), поэтому обычно продается со скидкой.