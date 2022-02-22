ДНР: Украина направила в Донбасс радикалов и иностранных наемников

Разведка Донецкой народной республики располагает сведениями, что Киев направил в Донбасс украинских радикалов и наемников иностранных частных военных компаний, сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

По данным разведки ДНР, в базовый лагерь в районе Краматорска прибыли отряды экстремистов из "Правого сектора" (организация признана в России экстремистской и запрещена), а также представители иностранной ЧВК. Общая численность боевиков оценивается в 300 человек. Как указывают в милиции ДНР, наемники уже принимают участие в боевых действиях, в том числе диверсионного характера.

Ранее Басурин выразил опасения в связи с развертыванием Киевом вблизи аэропортов зенитных ракетных комплексов, которые могут быть использованы для спланированной провокации в отношении пассажирских самолетов.