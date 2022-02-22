Досрочное голосование по Конституции страны началось в Беларуси

Более пяти тысяч участков открыты с 22 февраля в Беларуси, на которых с раннего утра стартовало досрочное голосование на республиканском референдуме. В бюллетень на этот раз вынесен один лишь вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции страны?

Досрочное голосование продлится, как уже информировал "СОЮЗ", до 26 февраля включительно. В ЦИК страны пояснили, что заблаговременно могут проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения референдума 27 февраля.

Судя по оперативным данным, только в столице страны и Минской области образовано 1621 участок для голосования, а, например, на территории Брестского региона - 883, в Гомельской области - 977. Свыше двухсот участков созданы в санаториях и домах отдыха, организациях здравоохранения, двенадцать - в воинских частях. Пункты для голосования открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

В ЦИК обратили внимание, что официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не требуется. Бюллетень выдается гражданину страны при предъявлении паспорта или военного билета, служебного удостоверения работника госоргана и даже водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению и студенческому билету, информирует БЕЛТА.

Уже в конце текущей недели, уточняет агентство, зарубежные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ планируют встретиться с руководством верхней палаты национального парламента и ЦИК РБ, а 27 февраля им предстоит осуществлять мониторинг на избирательных участках в белорусской столице и регионах республики.

Возглавляет мониторинговую группу, в состав которой вошли парламентарии стран Содружества, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Вместе с ним в мониторинге примет участие генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, а также сотрудники и эксперты Международного института мониторинга развития демократии.

Накануне стало известно, в республике уже аккредитовано 44 296 национальных наблюдателей и 131 международный представитель. Большинство местных наблюдателей представляют общественные объединения и политические партии.

Следует напомнить, что референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие более половины граждан почти десятимиллионной Беларуси, внесенных в списки для голосования.