Обнаружена планета с дождями из драгоценных камней

Международная команда астрономов впервые изучила атмосферу на темной стороне газового гиганта, впервые замеченного еще в 2015 году. Анализ показал, что она обладает облаками, состоящими из различных металлов, а на поверхность этой планеты выпадают осадки в виде драгоценных камней.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко о нем сообщается на сайте Астрономического института имени Макса Планка. Речь идет об анализе атмосферы экзопланеты WASP-121b. Это массивный газовый гигант, который почти в два раза превосходит по своим размерам Юпитер.

Планета отнесена к классу сверхгорячих юпитеров. Впервые она была замечена в 2015 году на орбите вокруг звезды, расположенной на расстоянии около 850 световых лет от Земли. Но только сейчас ученым удалось изучить ее физические характеристики.

Установлено, что WASP-121b обладает одной из самых коротких орбит, известных науке. Она совершает один оборот вокруг своей звезды всего за 30 часов. Особенностью этого объекта является то, что он всегда обращен к своей звезде одной и той же дневной стороной. Соответственно, темная ночная сторона всегда обращена в сторону открытого космоса.

Новое исследование доказало, что ночная сторона WASP-121b примерно в 10 раз тусклее, чем дневная сторона. Интересно, что в атмосфере на дневной стороне астрономы обнаружили водяной пар. Однако циркуляция воды на этой планете совершенно не похожа на земную. На нашей планете вода сначала испаряется, затем конденсируется в облака и проливается дождем.

На планете WASP-121b круговорот воды гораздо более интенсивен. Исследование показало, что на дневной стороне атомы воды буквально разрываются на еще более мелкие части, причем происходит это при огромной температуре примерно 2730 градусов по Цельсию.

Эти атомы уносятся на ночную сторону, где более низкие температуры позволяют им рекомбинировать и превращаться в молекулы воды, которые снова отправляются на дневную сторону, где цикл начинается снова. Этот круговорот воды поддерживается ветрами, скорость которых достигает пяти километров в секунду.

Но еще более любопытным открытием оказалось то, что в атмосфере планеты циркулирует не только вода. Астрономы обнаружили, что на ночной стороне образуются облака из железа и корунда - минерала, из которого состоят рубины и сапфиры. Эти облака тоже способны перемещаться на дневную сторону, где высокие поверхностные температуры плавят металлы, доводя их до газообразного состояния. В процессе может выпадать дождь из драгоценных камней - он проливается из корундовых облаков.