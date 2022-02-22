Экономист Широв оценил риски введения санкций для России

Кроме того, по оценке зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Россия в некотором смысле подготовленнее к внешнему давлению, чем в 2008 году. "Мы знаем все проблемы, все трудности, все те предложения по санкциям, которые многократно из всех утюгов транслировали в наш адрес. Понимаем, что давление будет запредельным. Но мы понимаем, каким образом этому давлению противостоять", - сказал Медведев.

Все безболезненные для США и Европы санкции против России (ограничения против физлиц и компаний, запрет на ряд высокотехнологичных поставок, ограничение доступа к рынкам капитала для госбанков, санкции на покупку первичных выпусков госдолга - "РГ") по сути уже введены, подчеркнул Александр Широв. Остались только "болезненные" - к ним можно отнести и разговоры об отключении России от системы SWIFT, и любые ограничения по экспорту энергоносителей, включая и "Северный поток-2", и эмбарго на поставки российской нефти.

"Из наиболее возможных санкций остались разве что ограничения для российских банков на транзакции с долларом США. В некотором смысле они могут оказаться болезненными. Но, как и любые другие ограничения, они ограничивают потенциальный рост российской экономики не в краткосрочной, а в среднесрочной перспективе", - говорит Широв.

По его словам, лучшая система защиты от последствий санкций в России создается уже довольно давно, и во многом создавалась до 2014 года. Это политика защиты от кризисов всех мастей: создание "подушки безопасности" в виде золотовалютных резервов, жесткая бюджетная политика, многоканальность финансовой системы (создание платежной системы "Мир", система передачи финансовых сообщений как аналог SWIFT). Но Россия - открытая экономика, поэтому полностью защититься абсолютно от всех внешних шоков невозможно, добавляет Широв.