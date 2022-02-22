Эксперты прокомментировали список кинофестивалей, которым будет оказана господдержка

В этом году в деятельности Кинофестивального совета произошли существенные изменения - помимо расширения состава совета, впервые была введена процедура очного представления проектов. Через нее в этом году прошли 37 кинофестивалей.

"Мы были рады видеть среди заявок кинофестивали, которые претендуют на поддержку Минкультуры в первый раз. Часть из них сумела убедительно представить себя на очной защите, вызвать интерес экспертов и получить высокую оценку совета. Одним из важных критериев стало наличие у фестиваля четкой концепции, актуальной продуманной кинопрограммы, способности фестиваля открывать новые имена в кино. Перед членами совета также стоял вопрос: каким образом фестиваль способствует развитию кинематографа в регионе", - отметила директор департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко.

Среди рекомендованных к поддержке фестивалей - Международный фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ" в Санкт-Петербурге, VI Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон" в Анадыре, Международный кинофестиваль "Край света. Запад" в Калининграде, Международный фестиваль документального кино "Флаэртиана" в Перми. Впервые в список рекомендаций вошли Международный ежемесячный фестиваль короткого метра Moscow Shorts, XIV Международный кинофестиваль "Северный Характер", Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба", I Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента "Одна шестая", Международный фестиваль документальных фильмов "Встречи в Сибири" и другие.

Ранее ведомство уже предоставило государственную поддержку шести кинофестивалям, запланированным к проведению в 2022 году, в числе которых: 44-й Московский международный кинофестиваль, 33-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр", XXVII Открытый российский фестиваль анимационного кино, Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня", XVI Международный кинофестиваль им. А. Тарковского, XXXII Международный кинофестиваль документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов "Послание к человеку".

Полный перечень фестивалей, рекомендованных к поддержке, опубликован на сайте Минкультуры России.

При определении приоритетных направлений государственной поддержки в области кинофестивального движения в 2022 году эксперты особое внимание уделяли роли кинофестивалей в воспитании зрительской культуры, формировании интереса к кинематографу у локальных аудиторий, потенциалу кинофестивалей к открытию новых талантов и важности развития кинофестивального движения в регионах.

Кинофестивальный совет выступил с идеей о проведении цикла семинаров и тренингов для организаторов кинофестивалей с целью оказания им методической поддержки по вопросам организации, формирования программы и проведения деловых мероприятий.

Сами эксперты - члены Кинофестивального совета - поделились мнениями о том, как прошел отбор в этом году. "Благодаря процедуре очной защиты было гораздо проще выделить среди претендентов фестивали с наиболее внятной концепцией, оригинальным кураторским видением, индустриальным подходом и актуальной областью исследования. Именно эти критерии и были решающими для меня в процессе голосования", - отметил один из членов совета, кинокритик Никита Карцев.

Эксперт, член Кинофестивального совета, руководитель департамента культурных проектов киностудии "Союзмультфильм" Павел Шведов подчеркнул, что критерии уникальности фестиваля, его программного отличия от других кинособытий с каждым годом становятся все более важными. "Кинофестиваль, проходящий при федеральном финансировании, должен не только заботиться о культурном досуге своей аудитории, но и выявлять новые стороны кинокультуры, отыскивать и провозглашать новые имена, развивать и зрителей, и авторов, объединяя их друг с другом в кинозале. Кинофестиваль без актуальной кинопрограммы и вдохновленного куратора в команде бесперспективен в современном мире", - считает Шведов.

В наше время, когда все чаще ведутся разговоры о том, нужны ли кинофестивали вообще, министерство культуры и Кинофестивальный совет проявили четкую позицию. Личное общение, встречи, показ фильмов на большом экране и последующее обсуждение не заменит ничто. Важно лишь, чтобы каждый киносмотр делался с душой и самоотдачей - именно тогда он становится праздником и запоминается надолго.