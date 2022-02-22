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22.02.2022 13:15
Рубрика: Культура

Эксперты прокомментировали список кинофестивалей, которым будет оказана господдержка

Текст: Сусанна Альперина
В понедельник "РГ" сообщала о том, что Кинофестивальный совет министерства культуры отобрал, как и в прошлом году, 45 проектов фестивалей, рекомендованных к проведению при государственной финансовой поддержке. На рассмотрение совета было представлено 122 заявки. Отобранные кинофестивали пройдут в более чем 30 регионах страны.

В этом году в деятельности Кинофестивального совета произошли существенные изменения - помимо расширения состава совета, впервые была введена процедура очного представления проектов. Через нее в этом году прошли 37 кинофестивалей.

"Мы были рады видеть среди заявок кинофестивали, которые претендуют на поддержку Минкультуры в первый раз. Часть из них сумела убедительно представить себя на очной защите, вызвать интерес экспертов и получить высокую оценку совета. Одним из важных критериев стало наличие у фестиваля четкой концепции, актуальной продуманной кинопрограммы, способности фестиваля открывать новые имена в кино. Перед членами совета также стоял вопрос: каким образом фестиваль способствует развитию кинематографа в регионе", - отметила директор департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко.

Среди рекомендованных к поддержке фестивалей - Международный фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ" в Санкт-Петербурге, VI Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон" в Анадыре, Международный кинофестиваль "Край света. Запад" в Калининграде, Международный фестиваль документального кино "Флаэртиана" в Перми. Впервые в список рекомендаций вошли Международный ежемесячный фестиваль короткого метра Moscow Shorts, XIV Международный кинофестиваль "Северный Характер", Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба", I Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента "Одна шестая", Международный фестиваль документальных фильмов "Встречи в Сибири" и другие.

Ранее ведомство уже предоставило государственную поддержку шести кинофестивалям, запланированным к проведению в 2022 году, в числе которых: 44-й Московский международный кинофестиваль, 33-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр", XXVII Открытый российский фестиваль анимационного кино, Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня", XVI Международный кинофестиваль им. А. Тарковского, XXXII Международный кинофестиваль документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов "Послание к человеку".

Полный перечень фестивалей, рекомендованных к поддержке, опубликован на сайте Минкультуры России.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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При определении приоритетных направлений государственной поддержки в области кинофестивального движения в 2022 году эксперты особое внимание уделяли роли кинофестивалей в воспитании зрительской культуры, формировании интереса к кинематографу у локальных аудиторий, потенциалу кинофестивалей к открытию новых талантов и важности развития кинофестивального движения в регионах.

Кинофестивальный совет выступил с идеей о проведении цикла семинаров и тренингов для организаторов кинофестивалей с целью оказания им методической поддержки по вопросам организации, формирования программы и проведения деловых мероприятий.

Сами эксперты - члены Кинофестивального совета - поделились мнениями о том, как прошел отбор в этом году. "Благодаря процедуре очной защиты было гораздо проще выделить среди претендентов фестивали с наиболее внятной концепцией, оригинальным кураторским видением, индустриальным подходом и актуальной областью исследования. Именно эти критерии и были решающими для меня в процессе голосования", - отметил один из членов совета, кинокритик Никита Карцев.

Фото: Предоставлено Посольством Италии в России
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Эксперт, член Кинофестивального совета, руководитель департамента культурных проектов киностудии "Союзмультфильм" Павел Шведов подчеркнул, что критерии уникальности фестиваля, его программного отличия от других кинособытий с каждым годом становятся все более важными. "Кинофестиваль, проходящий при федеральном финансировании, должен не только заботиться о культурном досуге своей аудитории, но и выявлять новые стороны кинокультуры, отыскивать и провозглашать новые имена, развивать и зрителей, и авторов, объединяя их друг с другом в кинозале. Кинофестиваль без актуальной кинопрограммы и вдохновленного куратора в команде бесперспективен в современном мире", - считает Шведов.

В наше время, когда все чаще ведутся разговоры о том, нужны ли кинофестивали вообще, министерство культуры и Кинофестивальный совет проявили четкую позицию. Личное общение, встречи, показ фильмов на большом экране и последующее обсуждение не заменит ничто. Важно лишь, чтобы каждый киносмотр делался с душой и самоотдачей - именно тогда он становится праздником и запоминается надолго.

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