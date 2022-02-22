Ford представил "заряженный" Ranger Raptor для рассекания по бездорожью

Автомобили серии Raptor - самые экстремальные в линейке Ford. И весьма популярны на рынке, поэтому вопроса, выпускать ли новый Ranger в таком формате не стояло. И вот Ranger Raptor готов выйти на трассу, которая не обязательно должна быть устлана ровнейшим асфальтом.

Ford Ranger Raptor нового поколения, разумеется, сохранил рамную конструкцию. Вместо рессор сзади установлена пружинная подвеска, амортизаторы - Fox Live Valve, как у недавно представленного Bronco Raptor. Крепления усилены, лонжероны и рычаги имеют увеличенную жёсткость.

Если по части ходовой всё более-менее стандартно, то в моторной гамме произошло глобальное обновление: к дизельной "битурбочетвёрке" 2.0 EcoBlue мощностью 213 л.с. добавился бензиновый EcoBoost V6 объёмом 3.0 литра, выдающий 288 л.с. По крутящему моменту дизель немного впереди: 500 Нм против 491 Нм. Есть интересный момент - перечисленные спецификации бензинового V6 актуальны для европейского рынка, а в Австралии мотор выдаёт 392 л.с. и 583 Нм.

Обоим в пару положен 10-ступенчатый "автомат" и система постоянного полного привода с блокировками межосевого и межколёсных дифференциалов. Как и у Ford Bronco Raptor, у трансмиссии семь режимов работы, включая Baja, в котором после сброса газа давление наддува сохраняется ещё в течение трёх секунд.

Все версии Ford Ranger Raptor имеют двухрядную кабину и богато укомплектованы штатно: виртуальные приборы на дисплее 12.4 дюйма, мультимедиа с 12-дюймовых экраном, аудиосистема Bang & Olufsen с десятью динамиками, подогрев рулевого колеса, отделка кожей и замшей.

Продажи нового Ranger в Европе компания Ford начнёт именно с хардкорной версии Raptor, срок начала поставок - лето этого года, а Ranger Wildtrack доедет лишь к весне 2023-го. В США пикапы доберутся также только в следующем году.