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22.02.2022 14:00
Рубрика: Легковые авто

Ford представил "заряженный" Ranger Raptor для рассекания по бездорожью

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Автомобили серии Raptor - самые экстремальные в линейке Ford. И весьма популярны на рынке, поэтому вопроса, выпускать ли новый Ranger в таком формате не стояло. И вот Ranger Raptor готов выйти на трассу, которая не обязательно должна быть устлана ровнейшим асфальтом.

Фото: USPTO
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Ford Ranger Raptor нового поколения, разумеется, сохранил рамную конструкцию. Вместо рессор сзади установлена пружинная подвеска, амортизаторы - Fox Live Valve, как у недавно представленного Bronco Raptor. Крепления усилены, лонжероны и рычаги имеют увеличенную жёсткость.

Если по части ходовой всё более-менее стандартно, то в моторной гамме произошло глобальное обновление: к дизельной "битурбочетвёрке" 2.0 EcoBlue мощностью 213 л.с. добавился бензиновый EcoBoost V6 объёмом 3.0 литра, выдающий 288 л.с. По крутящему моменту дизель немного впереди: 500 Нм против 491 Нм. Есть интересный момент - перечисленные спецификации бензинового V6 актуальны для европейского рынка, а в Австралии мотор выдаёт 392 л.с. и 583 Нм.

Обоим в пару положен 10-ступенчатый "автомат" и система постоянного полного привода с блокировками межосевого и межколёсных дифференциалов. Как и у Ford Bronco Raptor, у трансмиссии семь режимов работы, включая Baja, в котором после сброса газа давление наддува сохраняется ещё в течение трёх секунд.

Все версии Ford Ranger Raptor имеют двухрядную кабину и богато укомплектованы штатно: виртуальные приборы на дисплее 12.4 дюйма, мультимедиа с 12-дюймовых экраном, аудиосистема Bang & Olufsen с десятью динамиками, подогрев рулевого колеса, отделка кожей и замшей.

Продажи нового Ranger в Европе компания Ford начнёт именно с хардкорной версии Raptor, срок начала поставок - лето этого года, а Ranger Wildtrack доедет лишь к весне 2023-го. В США пикапы доберутся также только в следующем году.

Фото: Пресс-служба Ford.
#Ford