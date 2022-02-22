Генерал Липовой: Россия не допустит гибели и страданий людей в угоду амбициям Запада

"Мы присутствуем, я не побоюсь этого слова, при историческом моменте. Так вершится история, не только нашей страны, но и всего мира. Решение, принятое Президентом России Владимиром Путиным о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, было единственно верным в сложившейся ситуации. И мы, Общероссийская организация "Офицеры России", целиком и полностью с ним солидарны.

Отношения с Украиной обострились до предела. Запад прикладывал все усилия для того, чтобы начать на землях Донецка и Луганска "маленькую победоносную войну", как это было в 2014 и в 2015 годах. Тогда силам ВСУ пришлось отступить от непокорных областей. Сейчас переполненная оружием и подначиваемая Западом Украина решила взять реванш.

Мы ждали до последнего. Россия - не США, мы не вмешиваемся во внутренние дела соседних стран. Власти РФ прикладывали все усилия к мирному урегулированию этого вопроса. Но нас не слышали, наши слова не принимали всерьез. Западу не нужен был мир на Украине. И нам пришлось взять на себя ответственность за жизни мирных жителей ДНР и ЛНР, за их покой и безопасность. Россия не допустит гибели и страданий людей в угоду амбициям НАТО.

Так уже было в августе 2008 года, в конфликте с Грузией. История имеет свойство повторяться для тех, кто не выучил ее уроки. Мы знаем последствия. Запад уже корежит в бессильной злости от поступка России. Но нам не нужна война. Нам нужен мир, желательно - во всем мире. И уж точно рядом с нашими границами. И мы сделаем все, чтобы его сохранить".