Глава ДНР назвал историческим событием признание Россией республик Донбасса

Глава ДНР Денис Пушилин назвал историческим событием признание Россией республик Донбасса. "Это восстановление справедливости и правды. И мы уверенно смотрим вперед", - написал он в Telegram.

И подчеркнул, что признание республик - это не только помощь, "это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного русского Донбасса".

"Мы благодарны Владимиру Путину и всей России", - заявил глава ДНР.

По словам Пушилина, впереди много работы. "Теперь мы сможем развивать наши предприятия, сотрудничать на равных условиях и вносить свой вклад в укрепление Русского мира", - говорится в сообщении.