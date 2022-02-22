Глава комитета ГД: Признание ДНР и ЛНР будет в границах Донецкой и Луганской областей

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) сообщил журналистам, что вследствие договоров о дружбе с ДНР и ЛНР рубль станет средством платежа в республиках. Он также уточнил, в каких границах, как ожидается, признают республики.

Сегодня Госдума рассмотрит вопрос о ратификации соглашений с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

"Рубль будет средством платежа. Что касается нашей взаимной финансовой, экономической, военной помощи, все это будет, конечно же, со временем уточняться, структурироваться", - сказал Калашников.

В соглашении не уточняется вопрос о границах. Однако глава профильного комитета высказал мнение, что независимость республик будет установлена в границах, принятых в ходе референдума о самоопределении республик 2014 года. "Сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже", - отметил Калашников.

Договоры заключены сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Документы предусматривают:

- каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории;

- этническую, языковую, культурную и религиозную самобытность нацменьшинств;

- граждане ДНР и ЛНР смогут иметь российское гражданство, будут урегулированы вопросы двойного гражданства;

- взаимное признание документов, выданных госорганами;

- Россия будет принимать меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем ДНР и ЛНР, исходя из того, что платежным средством станет рубль;

- взаимную защиту инвестиций;

- дальнейшее принятие мер для объединения энергетических, транспортных и телекоммуникационных систем;

- принятие мер по унификации гражданского и налогового законодательства, а также в области пенсионного обеспечения.