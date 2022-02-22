Глава комитета ГД: Санкции Британии не скажутся на работе банков в РФ

Санкции Великобритании против пяти российских банков никак не скажутся на работе финансовой системы. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее стало известно, что Лондон вводит санкции против пяти российских банков, а именно: "Россия", Генбанк, Промсвязьбанк, "Черноморский банк развития и реконструкции", "Индустриальный сберегательный банк". Кроме того, ограничения вводятся против трех бизнесменов - Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Это связано с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР. Об этом заявил ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Никак не скажутся, - заявил Аксаков, которого цитирует РИА Новости. - Никто ничего не почувствует. Потому что они, за исключением Промсвязьбанка, фактически работают в условиях санкций". Упомянутый банк, по его словам, к такому решению уже подготовился, так как ожидал его.

Аксаков высказал предположение, что именно эти банки выбраны для введения ограничений в связи с тем, что они работают в Крыму.

Отметим, что, согласно словам Джонсона, все активы банков в случае их обнаружения на территории королевства будут заморожены. Кроме того, у Лондона готовы дополнительные санкции, которые могут быть применены вместе с США и ЕС, если ситуация ухудшится дальше, сказал он.