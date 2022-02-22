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22.02.2022 17:26
Рубрика: Власть

Глава комитета ГД: Санкции Британии не скажутся на работе банков в РФ

Текст: Татьяна Замахина
Санкции Великобритании против пяти российских банков никак не скажутся на работе финансовой системы. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Виталий Юрчак/ РГ
МИД РФ: Москва не боится западных санкций

Ранее стало известно, что Лондон вводит санкции против пяти российских банков, а именно: "Россия", Генбанк, Промсвязьбанк, "Черноморский банк развития и реконструкции", "Индустриальный сберегательный банк". Кроме того, ограничения вводятся против трех бизнесменов - Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Это связано с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР. Об этом заявил ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Никак не скажутся, - заявил Аксаков, которого цитирует РИА Новости. - Никто ничего не почувствует. Потому что они, за исключением Промсвязьбанка, фактически работают в условиях санкций". Упомянутый банк, по его словам, к такому решению уже подготовился, так как ожидал его.

Аксаков высказал предположение, что именно эти банки выбраны для введения ограничений в связи с тем, что они работают в Крыму.

Отметим, что, согласно словам Джонсона, все активы банков в случае их обнаружения на территории королевства будут заморожены. Кроме того, у Лондона готовы дополнительные санкции, которые могут быть применены вместе с США и ЕС, если ситуация ухудшится дальше, сказал он.

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