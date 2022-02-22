Глава Минэнерго РФ: Санкции против "СП-2" доведут компании ЕС до суда

"В реализации проекта участвовали несколько европейских компаний. Это будут потери для них, и кто-то им должен будет компенсировать эти потери. Они в суд могут обратиться. Мы исходим из того, что вопрос газоснабжения не должен политизироваться", - сказал Шульгинов в интервью Energy Intelligence в рамках саммита Форума стран-экспортеров газа (цитата по ТАСС).
Учитывая сложную обстановку на европейском рынке газа, ЕС следует начать готовиться к следующей зиме уже сейчас, считает глава Минэнерго РФ, так как хранилища газа на территории региона уже практически пусты - в некоторых использовано 97% запасов. "Идут обсуждения, что можно наш газ заместить другими поставками, но все законтрактовано. Если и могут быть замещены какие-то объемы, то я думаю, не очень большие, - полагает Шульгинов. - Мы даже и через Украину обеспечили поставки в объеме даже выше, чем записано в транзитном контракте. Если не будет контрактов с "Газпромом", альтернатива - СПГ, но он всегда дороже. То есть Европа выстрелит себе в ногу".
Вопрос о санкциях против "СП-2" и поиске альтернативных поставщиков газа в Европе обсуждался в связи с возможным обострением ситуации вокруг Украины. Накануне президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, в связи с чем актуальность вопроса санкций вновь вышла на первый план. Пока в Еврокомиссии рассматривается некий пакет мер, который, в том числе, может повлиять на экономику самого ЕС, говорил замглавы ЕК Валдис Домбровскис.