Глава Минэнерго РФ: Санкции против "СП-2" доведут компании ЕС до суда

Отказ от газопровода "Северный поток-2" и введение санкций против него может обернуться судебными разбирательствами, так как это чревато финансовыми потерями для ряда европейских партнеров "Газпрома". Об этом предупредил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"В реализации проекта участвовали несколько европейских компаний. Это будут потери для них, и кто-то им должен будет компенсировать эти потери. Они в суд могут обратиться. Мы исходим из того, что вопрос газоснабжения не должен политизироваться", - сказал Шульгинов в интервью Energy Intelligence в рамках саммита Форума стран-экспортеров газа (цитата по ТАСС).

Учитывая сложную обстановку на европейском рынке газа, ЕС следует начать готовиться к следующей зиме уже сейчас, считает глава Минэнерго РФ, так как хранилища газа на территории региона уже практически пусты - в некоторых использовано 97% запасов. "Идут обсуждения, что можно наш газ заместить другими поставками, но все законтрактовано. Если и могут быть замещены какие-то объемы, то я думаю, не очень большие, - полагает Шульгинов. - Мы даже и через Украину обеспечили поставки в объеме даже выше, чем записано в транзитном контракте. Если не будет контрактов с "Газпромом", альтернатива - СПГ, но он всегда дороже. То есть Европа выстрелит себе в ногу".

Вопрос о санкциях против "СП-2" и поиске альтернативных поставщиков газа в Европе обсуждался в связи с возможным обострением ситуации вокруг Украины. Накануне президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, в связи с чем актуальность вопроса санкций вновь вышла на первый план. Пока в Еврокомиссии рассматривается некий пакет мер, который, в том числе, может повлиять на экономику самого ЕС, говорил замглавы ЕК Валдис Домбровскис.