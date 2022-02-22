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Рубрика: В мире

Guardian: Британия не будет вводить полный пакет санкций против РФ

Текст: Марина Алешина

Британия пока не собирается вводить против России полный пакет санкционных мер, который ранее, 10 февраля, был представлен в Палате общин. Речь, судя по всему, пойдtт о неком промежуточном варианте. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники в кабмине королевства.

Как следует из публикации, Лондон не квалифицирует признание Москвой ДНР и ЛНР именно как "вторжение" на Украину.

"В правительстве Британии говорят, что расширенные санкции подготовлены на случай, если вторжение произойдет, так что пока они не зайдут так далеко, как предусматривает подготовленный полный пакет", - отмечает издание. Конкретное решение будет принято 22 февраля.

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