Комитеты Совфеда рекомендовали одобрить ратификацию соглашений с ДНР и ЛНР

Комитеты Совета Федерации по международным делам, по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности на совместном заседании 22 февраля единогласно поддержали и рекомендовали палате одобрить законы о ратификации соглашений с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Накануне оба договора в Кремле подписали президент России Владимир Путин, главы республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ожидается, что сенаторы обсудят этот вопрос на пленарном заседании во вторник. Его начало запланировано на 14:00.