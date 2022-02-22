Косачев: Признание ДНР и ЛНР защитит Донбасс от полномасштабной войны

Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик должно стать главным фактором деэскалации, убежден заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Сегодняшнее решение, которое нам предстоит принять, равно как и вчерашнее решение президента о признании двух республик - это и есть главный фактор деэскалации напряженности в регионе. Это и есть защита людей от полномасштабной войны, которой не будет, во всяком случае до тех пор, пока это зависит от России", - сказал Косачев на пленарном заседании Совета Федерации.

Сенатор также выразил восхищение жителям Донбасса, "которые выстояли эти сложнейшие восемь лет и не сдались".