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22.02.2022 16:10
Рубрика: Власть

Матвиенко: Россия готова реагировать на санкции после признания ЛНР и ДНР

Текст: Дмитрий Гончарук

Россия готова к введению против нее санкций после признания Луганской и Донецкой народных республик, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Прежде всего, можно сожалеть о том, что свою новую жизнь Луганск и Донецк начнут в таком активном противодействии, противостоянии. Как вы думаете, народ, который восемь лет насмерть стоял за свою землю, защищал свои дома, свое право говорить на родном языке, его разве можно запугать санкциями?!" - сказала Матвиенко журналистам.

Что касается санкций в отношении России, то это системная политика Запада, уверена спикер СФ.

"Мы настолько привыкли, что перестали реагировать. Но уверяю вас, что мы готовы к таким санкциям... У нас есть возможности, ресурсы для того, чтобы обеспечить дальнейшее стабильное развитие России", - продолжила политик.

По ее мнению, еще не факт, что эти санкции нанесут больший вред России, чем тем, кто их вводит.

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Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Санкции и антисанкции

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