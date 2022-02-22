Маврикий потребовал от Google изменить статус оккупированных Британией островов

Крошечное государство Маврикий потребовало от компании Google изменить статус оккупированного с середины 1960-х годов англичанами архипелага Чагос. В настоящее время эти по праву принадлежащие Маврикию острова на картах интернет-платформы обозначены в качестве "Британской территории в Индийском океане (British Indian Ocean Territory - BIOT)" и неофициально считаются "последним колониальным осколком" Альбиона.

Как сообщила накануне газета The Guardian, мавриканские власти потребовали от американского IT-гиганта указать истинную государственную принадлежность Чагоса, сославшись на решение Международного суда ООН в Гааге. Согласно этому вердикту, Лондон "незаконно" отнял Чагос у Маврикия до того, как это островное государство в 1968 году объявило о своей независимости. Позиция гаагского суда разделяется и большинством государств-членов Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой от Британии "требуется немедленно ликвидировать незаконную колониальную администрацию".

В направленных Маврикием руководству Google письмам указывается, что ошибка на картах с неправильным указанием госпринадлежности Чагоса должна быть изменена немедленно. До сих пор американская интернет-корпорация никак не отреагировала на полученные из мавриканской столицы Порт-Луи требования и теперь рискует столкнуться с перспективой судебного разбирательства. СМИ уточняют, что посол Маврикия в ООН Джагдиш Кунжун уже заявил о своем разочаровании действиями интернет-корпорации. "Можно было подумать, что Google является идеальным местом для получения информации и все, что выдается является точным. То, что показывает (поисковик), не верно", сказал дипломат.

Истинная причина, по которой ни англичане, ни поддерживающие их американцы не намерены отказываться от контроля над стратегически расположенным в Индийском океане архипелагом банальна: на Чагосе построены и действуют секретные объекты США и Британии. Среди них - совместная англо-американская военная база на островке Диего-Гарсия, которая активно используется в операциях США на Ближнем Востоке. Этот объект, согласно скупым комментариями Форин-офиса, "обеспечивает безопасность людей в Великобритании и по всему миру от терроризма, оргпреступности и пиратства".

Что же касается мнения об этом граждан самого Маврикия, у которого англосаксы не только отобрали "райские острова" Чагос, но и депортировали оттуда порядка двух тысяч коренных жителей, то оно в Британии никого не интересует. Более того, придерживающийся неоколониального мышления Лондон, вопреки всем решениям международных судов и требований ГА ООН, до сих пор запрещает изгнанным со своей земли людям и их родственникам возвращаться к себе на родину.

В сентябре 2019 года папа Римский Франциск призвал Лондон вернуть отторгнутый англичанами Чагос законным владельцам. А в феврале 2020 года уже лидеры стран Африканского союза (АС) осудили продолжающуюся британскую оккупацию этого архипелага. В своей резолюции лидеры 55 стран "черного континента" отметили, что политика Лондона в отношении принадлежащих Маврикию - члену АС - островов является "противоправной" и призвали к "деколонизации" этой территории.

При отсутствии каких-либо вразумительных контраргументов в "демократическом" Лондоне предпочитают банально игнорировать мнение международной общественности по данной проблеме, которая наглядно показывает, кто на самом деле оккупирует и незаконно удерживает чужие территории ради собственных геополитических интересов.