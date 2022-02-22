Новости

Умер бывший хоккеист "Динамо" Александр Юдин 11:03
Глава комитета ГД: Россия, признавая ЛНР и ДНР, объединяет русский мир 10:59
Глава ДНР подписал указ о призыве на военную службу 10:56
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва в ДНР 10:48
Китай разъяснил свою позицию по Украине 10:45
В Подмосковье встретили первый поезд с беженцами из Донбасса 10:44
МИД Сирии поддержал признание Россией ДНР и ЛНР 10:39
Маврикий потребовал от Google изменить статус оккупированных Британией островов 10:37
Украинские диверсанты подорвали машину на трассе Донецк-Горловка 10:35
Банк России объявил о мерах поддержки финансового рынка 10:29
Глава комитета ГД: Признание ДНР и ЛНР будет в границах Донецкой и Луганской областей 10:29
Глава ЛНР поблагодарил Путина за признание республик Донбасса 10:24
Биржевой курс евро превысил 91 рубль 10:24
МТС ответила на претензии ФАС из-за повышения тарифов 10:23
Уроженец Латинской Америки пытался сбыть в Подмосковье наркотики 10:20
Казахстан одобрил вакцину "Спутник М" против COVID-19 для подростков 10:16
Единороссы поддержали решение о признании ДНР и ЛНР 10:13
Мишустин продлил поддержку бизнеса, реализующего подакцизную продукцию 10:10
МИД КНР назвал ошибкой попытки США использовать Тайвань для сдерживания Китая 10:08
Медведев о санкциях: Давно перестали бояться, у нас крепкие нервы 10:07
Байден издал указ о санкциях за признание Россией ДНР и ЛНР 10:05
Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала года 10:00
ВТБ повысил ставки по ипотеке до 11,3% 09:41
Захарова: Россия готова к переговорам с США в свете признания ЛНР и ДНР 09:36
Guardian: Британия не будет вводить полный пакет санкций против России 09:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
22.02.2022 10:37
Рубрика: В мире

Маврикий потребовал от Google изменить статус оккупированных Британией островов

Текст: Александр Гасюк

Крошечное государство Маврикий потребовало от компании Google изменить статус оккупированного с середины 1960-х годов англичанами архипелага Чагос. В настоящее время эти по праву принадлежащие Маврикию острова на картах интернет-платформы обозначены в качестве "Британской территории в Индийском океане (British Indian Ocean Territory - BIOT)" и неофициально считаются "последним колониальным осколком" Альбиона.

Фото: gettyimages
Почему Франция не способна отказаться от колониального подхода к Африке

Как сообщила накануне газета The Guardian, мавриканские власти потребовали от американского IT-гиганта указать истинную государственную принадлежность Чагоса, сославшись на решение Международного суда ООН в Гааге. Согласно этому вердикту, Лондон "незаконно" отнял Чагос у Маврикия до того, как это островное государство в 1968 году объявило о своей независимости. Позиция гаагского суда разделяется и большинством государств-членов Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой от Британии "требуется немедленно ликвидировать незаконную колониальную администрацию".

В направленных Маврикием руководству Google письмам указывается, что ошибка на картах с неправильным указанием госпринадлежности Чагоса должна быть изменена немедленно. До сих пор американская интернет-корпорация никак не отреагировала на полученные из мавриканской столицы Порт-Луи требования и теперь рискует столкнуться с перспективой судебного разбирательства. СМИ уточняют, что посол Маврикия в ООН Джагдиш Кунжун уже заявил о своем разочаровании действиями интернет-корпорации. "Можно было подумать, что Google является идеальным местом для получения информации и все, что выдается является точным. То, что показывает (поисковик), не верно", сказал дипломат.

Истинная причина, по которой ни англичане, ни поддерживающие их американцы не намерены отказываться от контроля над стратегически расположенным в Индийском океане архипелагом банальна: на Чагосе построены и действуют секретные объекты США и Британии. Среди них - совместная англо-американская военная база на островке Диего-Гарсия, которая активно используется в операциях США на Ближнем Востоке. Этот объект, согласно скупым комментариями Форин-офиса, "обеспечивает безопасность людей в Великобритании и по всему миру от терроризма, оргпреступности и пиратства".

Что же касается мнения об этом граждан самого Маврикия, у которого англосаксы не только отобрали "райские острова" Чагос, но и депортировали оттуда порядка двух тысяч коренных жителей, то оно в Британии никого не интересует. Более того, придерживающийся неоколониального мышления Лондон, вопреки всем решениям международных судов и требований ГА ООН, до сих пор запрещает изгнанным со своей земли людям и их родственникам возвращаться к себе на родину.

Нидерланды добровольно вернут бывшим колониям их культурные ценности

В сентябре 2019 года папа Римский Франциск призвал Лондон вернуть отторгнутый англичанами Чагос законным владельцам. А в феврале 2020 года уже лидеры стран Африканского союза (АС) осудили продолжающуюся британскую оккупацию этого архипелага. В своей резолюции лидеры 55 стран "черного континента" отметили, что политика Лондона в отношении принадлежащих Маврикию - члену АС - островов является "противоправной" и призвали к "деколонизации" этой территории.

При отсутствии каких-либо вразумительных контраргументов в "демократическом" Лондоне предпочитают банально игнорировать мнение международной общественности по данной проблеме, которая наглядно показывает, кто на самом деле оккупирует и незаконно удерживает чужие территории ради собственных геополитических интересов.

В мире Африка Маврикий Компании Информационные технологии Google Международные организации ООН

Главное сегодня

Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 72 "О признании Луганской Народной Республики"
Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 71 "О признании Донецкой Народной Республики"
Биржевой курс евро превысил 91 рубль
Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Главное
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Они защищают Родину. В "РГ" премьера документального фильма о войне в Донбассе
Почему 16 февраля станет памятной датой в истории международных отношений