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22.02.2022 18:23
Рубрика: Власть

Мединский: Президент принял решение, в котором отразилось дыхание истории

Текст: Елена Яковлева

В решении президента России о признании ДНР и ЛНР не столько ответ на вызов момента, сколько соответствие самому "дыханию истории", считает помощник президента РФ Владимир Мединский. Для политиков, принимающих такие решения, "знание и уважение к истории - не дежурная фраза", отметил он.

По словам Мединского, президент напомнил нам "хорошо известные историкам факты: современное государство, которое мы привыкли называть Украиной, - есть исторический фантом, скроенный конкретными тактическими решениями конкретных политиков в конкретных обстоятельствах. Причем, совсем недавно. По историческим меркам - вчера".

Мединский подчеркивает, что так называемая "история Украины" не просто неразрывно связана с тысячелетней историей Руси/России (СССР), но "это и есть сама русская история".

"Малороссийские земли", присягнувшие государю Алексею Михайловичу в XVII веке, - это лишь 15% территории будущей "незалежной". Потом была "покупка" Киева у Речи Посполитой по Вечному миру 1686 года. Потом - войны Потемкина-Суворова с Османской империей - за Новороссию, Кубань и Крым...

Мединский считает, что "экскурс в историю от нашего президента доказывает правоту его главной мысли: история нашей страны - преемственна и непрерывна. И она, как и вся историческая "цивилизация - Россия" - не имеет ни конца, ни края".

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