Медведев о санкциях: Давно перестали бояться, у нас крепкие нервы

России известны перспективы за признание независимости ЛНР и ДНР, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Это будут снова санкции, угрозы, политическое давление с разных сторон, безумные вопли и потоки дезинформации. "Все это мы уже проходили и давно перестали бояться. У нас крепкие нервы", - подчеркнул он.

Опыт показывает, заметил замглавы Совбеза, что рано или поздно оппоненты сами придут с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам, это неизбежно с учетом роли России в международных отношениях. "И нашу правоту подтвердит история", - уверен Медведев.