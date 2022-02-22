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22.02.2022 13:32
Рубрика: Власть

МИД: Признание ДНР и ЛНР было непростым, но единственно возможным шагом

Текст: Иван Сысоев
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик является "вынужденным и единственно возможным в этих условиях решением", говорится в заявлении российского МИД.

Как подчеркивают в ведомстве, решение было продиктовано гуманитарными соображениями, а также стремлением защитить мирное население ДНР и ЛНР от реальной угрозы, которая исходит от украинского режима.

Жители Донбасса, отмечают в российском МИД, все восемь лет нахождения у власти в Киеве радикально настроенных националистов отстаивали свои законные права и интересы и не соглашались с их политикой чествования фашистских приспешников, переписывания истории и превращения Украины в антироссийский натовский плацдарм.

Киев, подчеркивается в заявлении, не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса". Вместо политического пути достижения согласия со своими согражданами Украина развязала против них военную карательную операцию, а по сути - гражданскую войну. "Все эти годы жители ДНР и ЛНР постоянно живут под обстрелами, тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей, погибли, а десятки тысяч получили ранения, - отмечается в документе. - Против Донбасса была введена полная транспортная и экономическая блокада, прекращены выплаты пенсий и социальных пособий его жителям. Такие действия являются не чем иным, как геноцидом собственного народа".

"Население республик столкнулось с угрозой прямого физического уничтожения киевскими властями, - добавляют в ведомстве. - Стало совершенно очевидно, что для Киева Донбасс - это территория, а не люди, на ней проживающие".

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"С самого начала украинского кризиса Россия прилагала настойчивые усилия по его урегулированию мирными, дипломатическими средствами, - указывают в российском МИД. - Киевские власти дважды безуспешно предприняли попытку силой вернуть Донецк и Луганск в состав Украины. При активном содействии России и других международных посредников удалось остановить кровопролитие".

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что Киев с момента подписания минского "Комплекса мер" не был готов к его реализации, открыто заявлял о ничтожности достигнутых в Минске договоренностей и нежелании их выполнять. "По сути, Киев уже давно вышел из Минских соглашений, открыто саботируя их выполнение", - утверждают в МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве констатируют, что признание ДНР и ЛНР является "вынужденным и единственно возможным в этих условиях решением". "Оно было принято с учетом свободного волеизъявления жителей Донбасса, на основе положений Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Заключительного акта СБСЕ, других основополагающих международных документов", - подчеркнули в МИД.

В ведомстве также призвали другие государства последовать примеру России и признать независимость ДНР и ЛНР.

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