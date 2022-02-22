МИД РФ: Москва не боится западных санкций

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не боится санкций со стороны западных стран, которые могут последовать после признания Москвой суверенитета ДНР и ЛНР. Так дипломат прокомментировал решение властей ФРГ о приостановке сертификации газопровода "Северный поток-2".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что министерство экономики ФРГ отзовет доклад с анализом об энергобезопасности "Северного потока-2" из Федерального сетевого агентства, чтобы вновь провести соответствующую оценку. Также стало известно, что канцлер Австрии Карл Нехаммер анонсировал "обширный санкционный режим" против России, в том числе направленный и на "Северный поток-2".

На фоне заявлений европейских политиков стоимость "голубого топлива" резко пошла вверх и на 22 февраля составила 948 долларов за тысячу кубометров.