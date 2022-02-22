МИД РФ: Москва не желает разрывать дипотношения с Киевом

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что Россия не хочет разрывать дипломатические отношения с Украиной. Так он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского, допустившего такое развитие событий после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР.

Комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о признании суверенитета республик, Руденко подчеркнул, что Москва признает ЛНР и ДНР в тех границах, в рамках которых их руководство осуществляет свои полномочия.

Ранее депутаты Госдумы РФ ратифицировали договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и сотрудничестве.