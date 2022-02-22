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22.02.2022 13:28
Рубрика: Власть

Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и сотрудничестве

Текст: Татьяна Замахина
Депутаты Госдумы на своем заседании единогласно ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Документы предполагают безотлагательное вступление.

Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий и глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников инициировали вступление в силу договоров о дружбе с ДНР и ЛНР с 22 февраля. Эту позицию поддержали и во внешнеполитическом ведомстве, заявил депутатам замглавы МИД России Андрей Руденко.

Напомним, что с просьбой о признании накануне выступили руководители республик. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по этому поводу к россиянам, после чего подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Он также призвал Федеральное Собрание РФ поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками.

Соглашения предусматривают:

- каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории;

- этническую, языковую, культурную и религиозную самобытность нацменьшинств;

- граждане ДНР и ЛНР смогут иметь российское гражданство, будут урегулированы вопросы двойного гражданства;

- взаимное признание документов, выданных госорганами;

- Россия будет принимать меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем ДНР и ЛНР, исходя из того, что платежным средством станет рубль;

- взаимную защиту инвестиций;

- дальнейшее принятие мер для объединения энергетических, транспортных и телекоммуникационных систем;

- принятие мер по унификации гражданского и налогового законодательства, а также в области пенсионного обеспечения.

Как подтвердил депутатам замглавы МИД РФ, договор России с народными республиками предусматривает предоставление права по строительству военных баз на территории сторон и оказание военной помощи друг другу.

Положения о взаимной финансовой, экономической, военной помощи - все это будет, конечно же, со временем уточняться, структурироваться, объяснил Леонид Калашников (КПРФ). Однако уже решено, что средством платежа будет рубль.

В соглашении не уточняется вопрос о границах. Однако глава профильного комитета высказал мнение, что независимость республик будет установлена в границах, принятых в ходе референдума о самоопределении республик 2014 года. "Сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже", - отметил Калашников.

Решение о признании республик - единственно верное "в ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома", выразил уверенность председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Захарова: Границы ДНР и ЛНР будут решаться после ратификации договора о дружбе

Он добавил, что Россия на протяжении долгого времени добивалась от Украины, чтобы Минские договоренности выполнялись. Но Киев перечеркнул их, начав обстрел мирных граждан Донбасса.

Признание независимости народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню и гибель граждан России и соотечественников, там проживающих, считает председатель Госдумы.

Что касается недружественных решений и санкций, то они, по его оценке, в любом случае будут приняты, ведь цель - затормозить развитие нашей страны.

Отметим, что договоры о взаимопомощи заключены сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Тем временем

Мнения фракций

Фракция "Единой России" в Госдуме поддерживает решение президента РФ, заявил ее глава Владимир Васильев. По его словам, другой возможности остановить войну и защитить людей, кроме признания независимости ЛНР и ДНР, нет.

Признание независимости двух республик - важнейшее геополитическое событие, потому что Украина и ее олигархический, националистический режим представляют опасность не только для национальной безопасности России, но и для всего мира, считает первый заместитель руководителя фракции "ЕР" Вячеслав Макаров.

Решение о признании независимости народных республик - первый шаг в сторону мира на этих территориях, нужно консолидироваться в его поддержке, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По мнению Зюганова, это положит начало "решительному противодействию тем авантюристам, которые согнали 130 тысяч человек украинских войск под Донецк и Луганск".

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
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Фракция "Справедливая Россия - За правду" единогласно "за", заявил ее лидер Сергей Миронов. Он также подчеркнул, что санкции, которые грозят РФ после этого решения, "не страшны, потому что Россия идет путем правды и справедливости".

Фракция "Новые люди" выступает за мир на наших границах, и, безусловно, поддерживает это решение, заявил первый замглавы фракции "Новые люди" Владислав Даванков. По его словам, потребуются большие усилия для того, чтобы беженцы могли спокойно вернуться к мирной жизни - домой.

ЛДПР также полностью одобряет признание ЛНР и ДНР и считает, что НАТО должен отодвинуться на границы 1997 года, говорится в заявлении фракции.

"Россия своих не бросает, - подчеркнул представитель фракции, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. - И, конечно, сейчас, когда формируется именно в эти годы новая мировая архитектура XXI столетия, важно заботиться о наших соотечественниках, важно заниматься вопросами консолидации русского мира".

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