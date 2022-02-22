Народный Совет ЛНР ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

Депутаты Народного Совета в ходе пленарного заседания ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Луганской Народной Республикой. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Решение было принято единогласно, "за" проголосовали все 46 депутатов из 46 присутствовавших на заседании.

В понедельник, 21 февраля, в Кремле президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и взаимопомощи. Сегодня. 22 февраля, Госдума и Совет Федерации готовы оперативно ратифицировать договоры с ЛНР и ДНР.