МИД Сирии поддержал признание Россией ДНР и ЛНР

Сирия официально поддержала признание Россией Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил министр иностранных дел САР Фейсал Микдад передают РИА Новости.

Как отметил Микдад, признание ЛНР и ДНР "поистине является вехой в истории". Министр указал, что САР полностью поддерживает решение России, а также выразил солидарность с ЛНР и ДНР.

Глава сирийской дипломатии также подчеркнул, что на фоне признания ЛНР и ДНР Россия и Сирия смогут укрепить сотрудничество, потому что это "сотрудничество во имя человека".