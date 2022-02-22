Министр обороны Беларуси: Лукашенко и Путин не допустят горячей фазы

Уверенность в том, что лидеры Союзного государства - Владимир Путин и Александр Лукашенко - не допустят перехода ситуации в регионе в горячую фазу, выразил 22 февраля глава военного ведомства Беларуси Виктор Хренин. Свою позицию генерал изложил в интервью журналистам, передает БЕЛТА.

Давая оценку международной атмосфере, которая находит свое отражение и в информационном поле, военачальник высказал убеждение, что президенты России и Беларуси "самые сильные в мировой политике". Вот почему он полагает, что "будет все мирно, дипломатично, все станет на свои места. Думаю, это произойдет очень быстро. В ближайшее время", - сказал министр.

К сожалению, констатировал он, в последнее время часто некоторые политики делают алармистские прогнозы. "Такое чувство, что нас приучают к этому слову. Такая "нормальность". Но, я считаю, это не нормально. Это аномально", - подчеркнул Виктор Хренин.

По его словам, этому нужно противопоставить крепкую хорошую защиту во всех сферах деятельности государства - политической, экономической и, конечно, военной.