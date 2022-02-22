Минстрой поддержал законопроект о похоронном деле

Министерством предварительно рассмотрена редакция законопроекта о внесении изменений в законодательные акты о похоронном деле, говорится в сообщении.

Реформа законодательства в сфере похоронного дела в нашей стране давно назрела, отмечают в Минстрое. Сегодня организация оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронений отнесены к полномочиям органов местного самоуправления.

Граждане сталкиваются с избыточностью процедур по оформлению необходимых для погребения документов, низким качеством и высокой стоимостью ритуальных услуг. "Разработанный законопроект восполняет пробелы в нормативно-правовом регулировании отношений, связанных с организацией похоронного дела в России, - считают в министерстве. - В частности, определяются и разграничиваются полномочия органов власти, необходимые для проведения в России единой государственной политики в сфере похоронного дела".

Законопроектом вводится системное регулирование деятельности по организации похорон специализированными службами по вопросам похоронного дела. Кроме того, положениями законопроекта предусмотрено создание электронных реестров таких служб, а также создание электронного реестра кладбищ и мест захоронений с указанием лиц, ответственных за места захоронения.

"Реализация указанных законодательных инициатив позволит организовать механизм защиты прав граждан на своевременное предоставление качественных похоронных услуг, - отметил замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько. - А также позволит избежать навязывания похоронных услуг и незаконного распространения персональных данных жителей России".