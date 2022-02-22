Могут ли быть введены санкции против российских финансов

Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT, как уже не раз подчеркивалось, не рассматривается. Впрочем, отключение от SWIFT не означает прекращения платежей.

SWIFT - система обмена сообщениями, позволяющая сотрудникам банков договариваться друг с другом о совершении операций. Внутри России без него обойтись можно (так как есть Система передачи финансовых сообщений - СПФС), а для иностранных операций придется использовать другие системы, что создаст некоторые технические проблемы. Сами проблемы будут решены, хотя это может повлечь неудобства для клиентов и повышение комиссий за платежи за пределы России.

Запрет на расчеты в долларах США для российских банков более возможен. Обойти эту меру можно будет лишь при выборочном введении запрета: соответствующие банки просто перестанут проводить операции в долларах США, закрыв счета в них, и будут осуществлять платежи в других валютах (рубли, евро и так далее). Запрет всем российским банкам рассчитываться в долларах приведет к потерям для банков США, так как у них сократятся проводимые операции, правда, потери эти будут небольшими, говорит главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.

Усиление санкций на российский госдолг - запрет проводить операции со старыми выпусками российских гособлигаций - приведет к потерям только западных инвесторов, которые будут вынуждены распродать все эти облигации по любой цене, добавляет Прокудин. Сейчас около 20% гособлигаций принадлежат нерезидентам, в ОФЗ, по его оценке, эта сумма составляет около 43 млрд долларов.