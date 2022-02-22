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22.02.2022 02:00
Рубрика: Экономика

Могут ли быть введены санкции против российских финансов

Текст: Роман Маркелов
Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT, как уже не раз подчеркивалось, не рассматривается. Впрочем, отключение от SWIFT не означает прекращения платежей.

SWIFT - система обмена сообщениями, позволяющая сотрудникам банков договариваться друг с другом о совершении операций. Внутри России без него обойтись можно (так как есть Система передачи финансовых сообщений - СПФС), а для иностранных операций придется использовать другие системы, что создаст некоторые технические проблемы. Сами проблемы будут решены, хотя это может повлечь неудобства для клиентов и повышение комиссий за платежи за пределы России.

Почему серьезные антироссийские санкции ударят и по тем, кто их вводит

Запрет на расчеты в долларах США для российских банков более возможен. Обойти эту меру можно будет лишь при выборочном введении запрета: соответствующие банки просто перестанут проводить операции в долларах США, закрыв счета в них, и будут осуществлять платежи в других валютах (рубли, евро и так далее). Запрет всем российским банкам рассчитываться в долларах приведет к потерям для банков США, так как у них сократятся проводимые операции, правда, потери эти будут небольшими, говорит главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.

Усиление санкций на российский госдолг - запрет проводить операции со старыми выпусками российских гособлигаций - приведет к потерям только западных инвесторов, которые будут вынуждены распродать все эти облигации по любой цене, добавляет Прокудин. Сейчас около 20% гособлигаций принадлежат нерезидентам, в ОФЗ, по его оценке, эта сумма составляет около 43 млрд долларов.

Экономика Макроэкономика Экономика Финансы Инвестиции Экономика Финансы Банки Санкции и антисанкции

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