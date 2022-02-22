Москва ждала санкций и негативной реакции Запада на признание ДНР и ЛНР

Новости

Лукашенко: Беларусь будет усиливать военное сотрудничество с Россией 18:48
В Москве пробки достигли девяти баллов 18:31
Лукашенко назвал обреченными попытки Запада навязать чужую волю постсоветским странам 18:27
В Кремле прокомментировали позицию Эрдогана по ДНР и ЛНР 18:23
Красный Крест обеспокоен дефицитом питьевой воды в ДНР 18:21
В Кремле восприняли с сожалением приостановку сертификации "Северного потока-2" 18:18
Захарова: Определение границ ДНР и ЛНР - вопрос будущего 18:05
Легойда: РПЦ не может признавать государства, но уважает выбор народов 18:01
Умер режиссер "Королевы бензоколонки" Николай Литус 18:00
МЧС РФ: Основные вопросы по приему беженцев из Донбасса решены 17:44
В результате обстрела ВСУ погиб военнослужащий ЛНР 17:41
Минстрой: Цифровизация снизит себестоимость жилья 17:39
Наказание за нарушения в сфере пассажирских перевозок могут ужесточить 17:08
Иностранцы смогут получить в России справку о наличии антител 17:06
В Москве плиты с эстакады упали на проезжающий автомобиль 17:04
В петербургском вузе открылась лаборатория виртуального дизайна 16:59
70 военных семей с Плесецка получили служебное жилье 16:58
Лавров: От Зеленского можно ожидать чего угодно 16:51
Украинская партия призвала Зеленского уйти в отставку 16:51
Донецк впервые за четыре года обстрелян снарядами РСЗО "Град" 16:24
В Минске с уважением восприняли решение России о признании ДНР и ЛНР 16:24
В Словакии открыли восстановленную могилу советского неизвестного солдата 16:24
Медведев предрек Европе газ по 2 тысячи евро 16:23
"Спартак" обменял в "Крылья Советов" Гапонова на Чернова 16:18
Захарова прокомментировала угрозы санкций в адрес "Северного потока-2" 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
22.02.2022 17:54
Рубрика: В мире

Москва ждала санкций и негативной реакции Запада на признание ДНР и ЛНР

Текст: Игорь Дунаевский
Негативная реакция стран Запада на решение России о признании независимости ДНР и ЛНР не стала сюрпризом для Москвы. Такую оценку заявлениям Вашингтона и его союзников дал глава МИД России Сергей Лавров. Он назвал оценки Запада "ожидаемыми", призвав руководство секретариата ООН "опираться на базовые принципы" организации перед тем, как "делать какие-то заявления". В эфире телеканала "Россия 24" Лавров напомнил, что Киев фактически сам отказался от Минских договоренностей.

"Последние два месяца были крайне показательными. Врали, врут и будут врать", - жестко высказалась о комментариях из западных столиц официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Она также назвала "большой иллюзией" предположения о том, что США и страны Европы не ввели бы новых санкций против России, если бы та не признала ДНР и ЛНР. По ее словам, Западу "не нужны основания" для санкций. В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" Захарова подчеркнула, что Москва тем не менее по-прежнему готова к переговорам с Вашингтоном, включая планировавшуюся на этой неделе встречу Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном.

Лукьянов: Атакой на Украину перемещение сил в Донецк и Луганск назвать трудно

США и страны НАТО, которые в последние месяцы раздували военную истерию вокруг Украины, негативно оценили решение России. Одним из первых отреагировал Вашингтон, где попытались представить признание ДНР и ЛНР как подтверждение своих домыслов о якобы грядущем "российском вторжении" на Украину. Президент Джозеф Байден после внеочередного заседания Совета национальной безопасности в Белом доме сразу подписал указ, запрещающий американцам инвестиции и финансирование ДНР и ЛНР, торговлю с ними.

Вашингтон также планирует меры против России, но какие именно - пока не сообщается. Госсекретарь Энтони Блинкен лишь заявил о "быстром и решительном ответе в координации с партнерами". В то же время в Белом доме пояснили, что отправка американских войск на Украину исключена. О планах ввести санкции также объявили Великобритания, Канада и Япония. Однако, представитель администрации США на условиях анонимности сообщил журналистам, что возможное размещение российских Вооруженных сил на территории ДНР и ЛНР не обязательно станет предлогом для введения максимального пакета рестрикций. Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал первый блок персональных санкций против России. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что за этим последуют и другие меры. При этом он рассказал, что в Евросоюзе также нет единства: часть государств предлагает точечные меры, в то время как другие ­настаивают на полном ­пакете ­санкций.

В мире Европа В мире США Правительство МИД Обострение ситуации в Донбассе

Главное сегодня

Обращение Президента Российской Федерации - стенограмма
Медведев предрек Европе газ по 2 тысячи евро
Захарова: Определение границ ДНР и ЛНР - вопрос будущего
Застройщикам по госконтрактам компенсируют подорожание стройматериалов
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Они защищают Родину. В "РГ" премьера документального фильма о войне в Донбассе
Почему 16 февраля станет памятной датой в истории международных отношений