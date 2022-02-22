Москва ждала санкций и негативной реакции Запада на признание ДНР и ЛНР

"Последние два месяца были крайне показательными. Врали, врут и будут врать", - жестко высказалась о комментариях из западных столиц официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Она также назвала "большой иллюзией" предположения о том, что США и страны Европы не ввели бы новых санкций против России, если бы та не признала ДНР и ЛНР. По ее словам, Западу "не нужны основания" для санкций. В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" Захарова подчеркнула, что Москва тем не менее по-прежнему готова к переговорам с Вашингтоном, включая планировавшуюся на этой неделе встречу Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном.

США и страны НАТО, которые в последние месяцы раздували военную истерию вокруг Украины, негативно оценили решение России. Одним из первых отреагировал Вашингтон, где попытались представить признание ДНР и ЛНР как подтверждение своих домыслов о якобы грядущем "российском вторжении" на Украину. Президент Джозеф Байден после внеочередного заседания Совета национальной безопасности в Белом доме сразу подписал указ, запрещающий американцам инвестиции и финансирование ДНР и ЛНР, торговлю с ними.

Вашингтон также планирует меры против России, но какие именно - пока не сообщается. Госсекретарь Энтони Блинкен лишь заявил о "быстром и решительном ответе в координации с партнерами". В то же время в Белом доме пояснили, что отправка американских войск на Украину исключена. О планах ввести санкции также объявили Великобритания, Канада и Япония. Однако, представитель администрации США на условиях анонимности сообщил журналистам, что возможное размещение российских Вооруженных сил на территории ДНР и ЛНР не обязательно станет предлогом для введения максимального пакета рестрикций. Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал первый блок персональных санкций против России. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что за этим последуют и другие меры. При этом он рассказал, что в Евросоюзе также нет единства: часть государств предлагает точечные меры, в то время как другие ­настаивают на полном ­пакете ­санкций.