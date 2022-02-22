Мурашко назвал сроки ревакцинации в условиях "омикрона"

В условиях распространения "омикрона" нужно проходить ревакцинацию раз в полгода. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

"Как и в предыдущие периоды - через шесть месяцев после заболевания и шесть месяцев после последней вакцинации мы рекомендуем пройти повторную вакцинацию и поддержать свой иммунитет", - сказал министр.

По его словам, привитые и ревакцинированные люди чаще всего переносят "омикрон" в легкой форме или бессимптомно, а среднее и тяжелое течение возможно лишь у лиц, входящих в группу риска - с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом и старшего возраста.

Также Михаил Мурашко добавил, что "омикрон" может дать осложнения на сердце и нервы.