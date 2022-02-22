Мурашко: После “омикрона” могут быть осложнения на сердце и нервы

У переболевших "омикроном" могут быть проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системой. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, осложнения связаны с влиянием вируса на сердечно-сосудистую и нервную систему, а также ЛОР-органы - заболевшие жалуются на нарушения слуха, боли в ухе, нарушение обоняния.

"Осложнения, в общем-то, характерные для перенесенных заболеваний коронавирусом", - отметил министр.

Также Михаил Мурашко рассказал, что всего около 8% россиян лечатся от коронавируса в больницах.