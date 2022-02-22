На Донбассе обстреляли группу иностранных журналистов

Группа журналистов из Донецка, США, Италии и России попали под обстрел под Горловкой, сообщает Донецкое агентство новостей.

Среди журналистов были фотокорреспонденты Александр Гаюк и Надежда Чичерова, а также репортеры из США Патрик Ланкастер и Италии Витторио Ранжелони.

Как сообщил в своем Telegram-канале Виторио Ранжелони, журналисты прибыли на трассу Донецк-Горловка, где сегодня украинские диверсанты подорвали автомобиль с мирными жителями.

"Когда мы прибыли на место, начался массивный обстрел, - рассказал Ранжелони. - Пули летали прямо над головами". Журналистам помогли представители донецкой милиции, которые укрыли репортеров в старых окопах. "Они были затоплены водой, но зато мы живы, - сказал Александр Гаюк. - Сейчас возвращаемся все вместе, все хорошо".