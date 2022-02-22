На судне Felicity Ace угробили тысячи автомобилей на сумму 401 млн долларов

В прошлую среду на борту Felicity Ace, перевозившего автомобили, вспыхнул пожар, пламя которого удалось потушить лишь сейчас - всё осложняли горящие электрокары. Теперь аналитики подсчитали, какой ущерб понесут владельцы груза.

Хорошая новость заключается в том, что судно сохранило стабильность и не опрокинулось на один борт: это был бы страшнейший удар по экологии бассейна Атлантического океана. Вторая хорошая новость - не произошло никаких взрывов и ни один из членов экипажа не пострадал.

Плохих известий тоже хватает: судну необходим капитальный ремонт, что для владельца Felicity Ace, безусловно, станет ударом по карману.

По данным британской консалтинговой компании Russell Group, на судне 3965 автомобилей, включая такие бренды, как Volkswagen, Porsche, Audi, Bentley и Lamborghini. Всего машин сгорело на сумму примерно 401 млн долларов, а общая стоимость перевозимого Felicity Ace груза составляет 438 млн долларов.