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22 февраля 2022 г. 00:35
Общество
Текст: Артем Локалов

"Не то еще переживал Суворов". В Полтаве рассказали, где сейчас памятник полководцу

21 февраля Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В своей речи он упомянул и о сносе памятника Александру Суворову в Полтаве.

- Недавно в Полтаве снесли памятник Александру Суворову. Что тут скажешь? Отказываетесь от собственного прошлого, от так называемого колониального наследия Российской Империи? Ну, тогда будьте здесь последовательны, - заявил Путин.

Как уже писала "Родина", памятник Суворову изначально находился в Киеве перед зданием Суворовского училища. Затем его переместили на задний двор, а потом отправили в Полтаву, в Музей тяжелой бомбардировочной авиации.

С призывом демонтировать памятник к руководству музея обратился директор Института национальной памяти Антон Дробович. Он назвал монумент "одним из элементов советской пропаганды".

Корреспондент "Родины" позвонил в Музей тяжелой бомбардировочной авиации в Полтаве, чтобы понять, где сейчас находится монумент.
Скульптор отреагировал на снос памятника Суворову на Украине

- Мы сами аккуратно сняли его с пьедестала, упаковали и переместили в запасники. Что будет дальше... Скажу так: не то еще переживал Суворов, - сообщил старший научный сотрудник музея Петр Романюк. - С именем Суворова Полтаву связывает то, что у нас дислоцировалась 13-я гвардейская днепропетровско-будапештская ордена Суворова 2-й степени тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия. Сам Суворов боролся с ногайцами, которые угоняли в плен украинцев, продавали детей и женщин на невольничьем рынке...

Музейные сотрудники, которые понимают значимость фигуры Суворова и для современной Украины, фактически сохранили монумент, который могли бы уничтожить националисты. Они периодически оскверняют памятник Петру I, который стоит в городе в напоминание о Полтавской битве - одном из важнейших событий в российской истории.

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