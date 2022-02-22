Новая Lada Vesta. АвтоВАЗ рассекретил свой бестселлер

Выпуск Lada Vesta стартовал в 2015 году, модель стала главным детищем для Бу Андрессона - бывшего президента АвтоВАЗа. Эксцентричный швед давно уже не работает в российской компании, а Vesta за семь лет разошлась тиражом почти 700 тысяч экземпляров и обзавелась широкой линейкой автомобилей (семейство включает седан, кросс-седан, универсал и кросс-универсал).

И вот теперь АвтоВАЗ решился наконец обновить свой бестселлер - на заводе в Ижевске началось производство рестайлинговой модели. Компания, анонсируя это событие, даже заявила, что это новое поколение Vesta.

Машина обрела другие передние крылья, появилась полностью светодиодная оптика: фары, противотуманные огни, задние фонари. Светодиоды улучшили качество светового потока, а белый свет холодного оттенка обеспечивает высокую контрастность в разных погодных условиях. Сзади у машины более узкие задние фонари.

Дизайн решетки радиатора Vesta нового поколения отличается в зависимости от версии автомобиля. В стандартных версиях ее пересекает два хромированных молдинга, которые повышают динамичность облика и визуально расширяют автомобиль. У Cross-версий фальшрадиторная решетка имеет крупноячеистый рисунок, соответствующий внедорожному характеру автомобиля. Также увеличен логотип Lada.

Задний бампер выполнен в спортивном дизайне, что подчеркивают два декоративных раструба выхлопной системы. Новая крышка багажника в своей вертикальной части имеет две новых выштамповки, которые визуально удлиняют автомобиль и делают его облик еще более гармоничным и пропорциональным.

Что касается интерьера, то нам его не показали. По предварительной информации, шпионские фотографии салона, которые начали появляться с сентября прошлого года, оказались правдивы. Топовые исполнения модели теперь могут похвастать медиасистемой с увеличенным экраном и расширенным функционалом. Органы управления климатической системой реализованы, как на автомобилях Renault: три селектора с небольшими дисплеями, отображающими выставленные параметры.

Ожидается, что Vesta станет первой серийной Lada с виртуальной комбинацией приборов. Также у автомобиля должна быть полностью новая переднюю панель и дверные карты.

Главный вопрос - помогут ли все эти изменения удержаться Vesta в качестве самого популярного автомобиля в России. Цены на обновленную модель АвтоВАЗ пока не объявил, но уже понятно, что за все новые опции придется заплатить покупателю, а потому прайс-листы перепишут в сторону повышения - сейчас за дорестайлинговые машины просят от 862 900 рублей.

При этом не стоит забыть и о корейских производителях - Kia и Hyundai, которые пользуют большой популярностью у россиян. Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris вошли в топ-5 самых продаваемых автомобилей прошлого года. И свою долю на рынке они также сдавать не собираются.

Как считает автомобильный эксперт Егор Васильев, ничего революционного АвтоВАЗ не предлагает, но Vesta по-прежнему будут покупать.

"Все зависит исключительно от цены. Дело в том, что в последнее время потребитель все меньше ориентируется на престижность бренда, его историю и уникальные технические характеристики автомобилей.

Ключевыми факторами становятся доступность на рынке, стоимость приобретения и стоимость владения. При этом, АвтоВАЗ не предлагает революционных изменений в рамках текущего модельного ряда. Он просто двигается в направлении косметических улучшений автомобиля, стремясь при этом использовать сам факт рестайлинга как повод поднять цены. Так вот, до тех пор, пока потребитель будет ощущать финансовую выгоду от владения новой Vesta, он будет ее выбирать. И принципиальных изменений в структуре потребительского спроса не произойдёт".