Песков назвал условие восстановления отношений Москвы и Киева

Россия и Украина могут наладить отношения, если Киев будет выполнять обязательства и перестанет нападать на украинских граждан. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский получил запрос от МИД своей страны о разрыве дипломатических отношений с Россией, и пообещал его рассмотреть. Говоря о том, чем чревато такое решение, если оно будет принято, Песков заметил, что "это обернется дополнительными трудностями, проблемами в налаживании отношений между нашими странами". "А их когда-то надо налаживать", - сказал он.

"Ничего невозможного нет - если занимать ответственную позицию, относиться с уважением друг к другу, держать слово, выполнять обязательства, не нападать на собственных граждан, то все возможно", - заявил Песков.