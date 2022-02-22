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22.02.2022 15:24
Рубрика: Власть

Песков назвал временным пребывание беженцев из Донбасса в России

Текст: Кира Латухина

Эвакуированные жители Донбасса в России находятся временно, есть надежда, что принятые решения по признанию ЛНР и ДНР помогут стабилизации. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Сейчас речь идет о выплате 10 тысяч рублей на одного человека", - ответил на вопрос о дополнительных выплатах Песков. "Пребывание беженцев, конечно же, носит временный характер", - уверен он.

"Несмотря на вчерашние новости и решения, все-таки ситуация по-прежнему неспокойная, и многие граждане, конечно, испытывают чувство опасности и поэтому принимают решение временно приехать в Россию", - констатировал пресс-секретарь президента. "Но будем надеяться, что все-таки принятые решения помогут восстановить спокойствие, а главное - обеспечить безопасность граждан двух республик", - заметил он.

Песков также сказал, что врио главы МЧС Александр Чуприян постоянно докладывает президенту об организации процесса приема беженцев и обеспечения их всем необходимым на территории российских регионов.

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