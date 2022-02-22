Песков: РФ признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали

РФ признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после голосования Госдумы за ратификацию договоров с ДНР и ЛНР о дружбе и сотрудничестве с Россией.

На уточняющий вопрос о границах Песков ответил: "Когда эти две республики были провозглашены".

Пресс-секретарь президента также отметил, что сейчас главное для РФ в вопросах Донбасса - обеспечение безопасности жителей Луганской и Донбасской народных республик. Их пребывание в России, отметил Песков, носит временный характер.

"Сейчас речь идет о выплате 10 тысяч рублей на одного человека, на одного беженца​​​. Пребывание беженцев, конечно же, носит временный характер", - сказал он.