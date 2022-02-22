Почему Европа не откажется от российского газа

Заменить российский газ на европейском рынке не сможет ни одна страна-экспортер, его недостачу придется компенсировать поставками сжиженного природного газа (СПГ), нефтью и углем. Перенаправление поставок этих ресурсов из Азии и Латинской Америки в Европу приведет к лавинообразному росту цен на энергетическое сырье, топливо и электричество во всем мире.

Первоначально локальный дефицит ресурсов в Азии вызовет здесь рост цен и повысит привлекательность этого рынка, вызвав обратный отток поставок из Европы, что, в свою очередь, спровоцирует рост цен в европейских странах. И так далее. Цены будут только расти, не снижаясь, а лишь стабилизируясь на некоторое время в период роста предложения в какой-либо из частей света. В результате может быть спровоцирован новый мировой экономический кризис.

США в стороне не останутся, последующий вслед за этим обвал мировых цен на энергоресурсы быстро сделает нерентабельной добычу сланцевой нефти и газа, а взять их дополнительные объемы будет уже негде. Россия, конечно, тоже пострадает: нам, как и всему миру, будет гарантирован экономический спад, дефицит бюджета и снижение уровня жизни. Но это почти фантастический вариант.

Поэтому единственные санкции, которые могут быть использованы Западом против российского нефтегаза, - это ограничения по экспорту технологий, запрет на сотрудничество (в том числе кредитование и инвестирование), а также заморозка проектов с участием российских компаний за рубежом и их активов за границей.

Первые два варианта уже были использованы США и Европой, и их влияние на нефтегазовую отрасль России с течением времени снижается. Последний вариант возможен. Например, заморозка так и не запущенного "Северного потока - 2". Никакого экономического влияния эта мера на Россию иметь не будет, но создаст громкий новостной фон. А потом газопровод все равно запустят после первой же аварии на изношенной газотранспортной системе Украины, которая оставит Европу без тепла и электричества.