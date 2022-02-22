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Появились персонажные постеры к третьей части "Фантастических тварей"

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    22.02.2022, 20:58
Текст:   Ася Кушнарева

Warner Bros. опубликовала несколько десятков персонажных постеров к предстоящему фильму по вселенной Гарри Поттера. Третья часть "Фантастических тварей" с подзаголовком "Тайны Дамблдора" выйдет на экраны 14 апреля.

Предыдущая часть оставила зрителя на моменте триумфа темного волшебника Грин-де-Вальда (Мадс Миккельсен, в двух прошлых частях - Джонни Депп), который планирует захватить власть над волшебным (и неволшебным) миром. Сюжет нового фильма будет разворачиваться вокруг противостояния злодею. Преподаватель Хогвартса Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) собирает команду из старых и новых героев, чтобы дать отпор злому магу.

В одной из главных ролей в "Тварях" появится Эдди Редмэйн, который исполняет роль волшебного зоолога Ньюта Саламандера.

Также в картине появится отважный пекарь магловского происхождения и его возлюбленная.

В роли Криденса в чуть обновленном имидже снова предстанет Эзра Миллер.

Кстати, одну из ролей в картине исполнил российский актер Александр Кузнецов. Ему достался персонаж по имени Гельмут. Подробностей об этом герое пока нет, предположительно, он может быть мракоборцем.

Создатели также добавили в фильм и, собственно, самих фантастических тварей - карманного лукотруса Пиккета и нюхлера, который обладает способностью находить ценные и блестящие предметы.

Трейлер к фильму можно посмотреть здесь.

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