Появились персонажные постеры к третьей части "Фантастических тварей"

Warner Bros. опубликовала несколько десятков персонажных постеров к предстоящему фильму по вселенной Гарри Поттера. Третья часть "Фантастических тварей" с подзаголовком "Тайны Дамблдора" выйдет на экраны 14 апреля.
Предыдущая часть оставила зрителя на моменте триумфа темного волшебника Грин-де-Вальда (Мадс Миккельсен, в двух прошлых частях - Джонни Депп), который планирует захватить власть над волшебным (и неволшебным) миром. Сюжет нового фильма будет разворачиваться вокруг противостояния злодею. Преподаватель Хогвартса Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) собирает команду из старых и новых героев, чтобы дать отпор злому магу.
В одной из главных ролей в "Тварях" появится Эдди Редмэйн, который исполняет роль волшебного зоолога Ньюта Саламандера.
Также в картине появится отважный пекарь магловского происхождения и его возлюбленная.
В роли Криденса в чуть обновленном имидже снова предстанет Эзра Миллер.
Кстати, одну из ролей в картине исполнил российский актер Александр Кузнецов. Ему достался персонаж по имени Гельмут. Подробностей об этом герое пока нет, предположительно, он может быть мракоборцем.
Создатели также добавили в фильм и, собственно, самих фантастических тварей - карманного лукотруса Пиккета и нюхлера, который обладает способностью находить ценные и блестящие предметы.
Трейлер к фильму можно посмотреть здесь.
We've got some official character posters released!— Fantastic Beasts News (@FBMoviesNews) February 22, 2022
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1. Vicência Santos
2. Liu Tao
3. Helmut
4. Anton Vogel
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(4/5)#FantasticBeasts #TheSecretsOfDumbledore pic.twitter.com/QlaZxSU5Ho