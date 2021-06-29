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Мадс Миккельсен хочет обсудить с Деппом "Фантастических тварей"

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    29.06.2021, 14:27
Текст:   Богдан Бобров

Датский актер Мадс Миккельсен в интервью The Sunday Times порассуждал о своем участии в грядущем фильме "Фантастические твари 3", в котором он заменил Джонни Деппа в роли Геллерта Грин-де-Вальда.

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Миккельсен тактично обошел вопрос о причинах отстранения Джонни, сказав, что не знает всех подробностей о его судебных тяжбах с бывшей супругой Эмбер Херд и не был вовлечен в его разбирательства с Warner Bros.

При этом с профессиональной точки зрения датчанину хотелось бы поговорить с Деппом и обсудить ситуацию, но вряд ли это произойдет, потому что они не настолько хорошо знакомы друг с другом.

На роль Миккельсен согласился, по его словам, в первую очередь, потому что ему понравился сценарий. Актер также заверил, что его Грин-де-Вальд будет отличаться от версии Деппа, потому что Джонни - "мощный актёр, и подражать ему было бы творческим самоубийством".

Премьера киноленты "Фантастические твари 3" запланирована на июль 2022 года.

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