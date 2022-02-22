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Рубрика: Экономика

Правительство направит 2,4 млрд рублей на создание инфраструктуры к туристическим объектам

Текст: Евгений Гайва
Правительство направит в этом году 2,4 млрд рублей инженерной и транспортной инфраструктуры к туристическим объектам, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в государственную программу "Развитие туризма".

Как отметил Чернышенко, кроме субсидий предпринимателям на обустройство пляжей, создание кемпингов и разработку электронных путеводителей, аудиогидов, а также закупку инвентаря и создания доступной среды для людей с инвалидностью, изменения включают порядок предоставления субсидий регионам на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров.

"В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" до 2030 года будут построены около 600 туристических объектов, включая гостиницы разных категорий звездности. Без строительства необходимой обеспечивающей инфраструктуры к этим объектам должного развития туристических кластеров в субъектах не будет", - отметил вице-премьер, чьи слова приводит его пресс-служба.

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Правительство России будет предоставлять субсидии регионам на эти цели. Субъекты смогут комплексно подойти к развитию туристической отрасли. Средства пойдут, на компенсацию затрат инвесторов на подключение к энерго-, газо-, водо- и теплосетям, строительству дорог к новым комплексам, отметил Чернышенко. Снижая нагрузку на бизнес - мы сокращаем время строительства объектов, подчеркнул он.

Регионы, которым будут предоставлены субсидии на обеспечивающую инфраструктуру в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", отберет Минстрой России. Предложения по распределению средств будут далее рассмотрены президиумом правительственной комиссии по развитию туризма в России под председательством вице-премьера Чернышенко.

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