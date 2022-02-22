Премьер Беларуси не гарантирует возвращение к безвизовому режиму с Литвой

Возвращение к безвизовому режиму в приграничной полосе с Литвой глава белорусского правительства связывает не со снятием ковидных ограничений, а, прежде всего, с нормализацией добрососедских отношений. В интервью прибалтийской газете Vakaro Zinios ("Вечерние новости") Роман Головченко дал понять, что все зависит от отношений между государствами.

"Не могу гарантировать, что после снятия ковидных ограничений мы вернемся к безвизовому режиму", - пояснил премьер Беларуси. Дело в том, уточнил он, что РБ "пошла на этот режим исходя из политики добрососедства, которая существовала и проводилась в отношении Литвы и Польши. Сейчас надо будет взвесить ситуацию".

Все зависит, по его словам, от отношений между государствами. "Мы зла не держим. Мы соседи от Бога, мы жили, работали и никогда не имели никаких притязаний друг к другу. Как только нормализуются двусторонние отношения, как только тональность станет другая - мы тут же вернемся к этим вопросам", - заверил Головченко.

В этой связи он напомнил о неблагополучной ситуации, которая сложилась на рубежах с соседней страной. Во-первых, на выезде из Беларуси уже долгое время стоят тысячи автомобилей. Причем это происходит, обратил внимание премьер, главным образом по вине литовских таможенных служб, которые медленно оформляют транспортные средства. И если раньше, считает он, "была достаточно устойчивая коммуникация между пограничными и таможенными службами двух стран, то сейчас эти контакты сведены к минимуму. И опять-таки не по инициативе РБ".

Говоря о внешнеэкономической политике страны, премьер-министр сделал акцент на том, что основная задача Беларуси - обеспечить дальнейший рост экспорта. Прошлый год, по данным статистики, несмотря на все сложности для экономики, получился позитивным. ВВП прирос на 2,3 процента, сообщил Головченко.

"Мы не ушли в локдаун, не останавливали производства. Это помогло получить рекордное для страны внешнеторговое сальдо, в первую очередь за счет промышленности и услуг", - констатировал премьер, подчеркнув, что удалось преодолеть и определенную турбулентность на валютном рынке и рынке депозитов, которая наблюдалась два года назад.

Рассчитывает Головченко на рост основных показателей и в текущем году. Правда, задача непростая: существуют санкции, пандемия, инфляционное давление, мировое удорожание логистики, сырья. Тем не менее, у правительства есть план по обеспечению дальнейшего увеличения экспорта. "Это главный драйвер, который определен на этот год определенная турбулентность на валютном рынке и рынке депозитов", - уточнил премьер, добавив, что темп роста ВВП за январь текущего года составил 102,7 процента.