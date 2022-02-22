Путин назвал ситуацию в Карабахе удовлетворительной

Владимир Путин во вторник, 22 февраля проводит встречу в Кремле с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский президент назвал ситуацию в Карабахе удовлетворительной, хотя проблемы еще остаются.

"Я думаю, что, несмотря на те проблемы, которые в текущей жизни еще возникают, мы все-таки удовлетворены тем, что достигли того уровня, на котором сейчас находимся. Уже есть определенные договоренности с точки зрения обеспечения не только безопасности всех людей, которые там проживают, но и по развитию торгово-экономических связей, разблокированию транспортных коммуникаций", - сказал Путин.

По словам российского лидера, споры при этом еще сохраняются, и есть над чем работать в этом вопросе. "Мы со своей стороны будем делать все, чтобы этот процесс шел мирным путем и чтобы мы добивались удовлетворения всех сторон, вовлеченных в этот процесс", - заверил российский президент.