Новости

В ЕС определились с пакетом антироссийских санкций 15:42
МИД РФ: Москва не боится западных санкций 15:41
Володин призвал верить в российский рубль 15:41
МИД: Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР 15:35
Meta и Zoom начали “приземление” в России 15:35
Путин назвал ситуацию в Карабахе удовлетворительной 15:31
Евросоюз отправит на Украину киберспецназ 15:25
Песков назвал временным пребывание беженцев из Донбасса в России 15:24
Путин: Отношения с Украиной испортились после госпереворота 15:24
Медведев выступает за "драконовские" меры против фиктивных браков мигрантов 15:19
Песков: Президент самостоятельно написал речь обращения по признанию ДНР и ЛНР 15:15
Песков назвал предсказуемой реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР 15:12
ДНР: Украина направила в Донбасс радикалов и иностранных наемников 15:07
В Тульской области отменили QR-коды при заселении в гостиницы 15:07
Песков назвал главную цель России по Донбассу 15:07
Медведев: Налажен целый бизнес, связанный с фиктивной постановкой мигрантов на учет 15:04
Временный поверенный в делах Украины в РФ отозван в Киев для консультаций 14:59
Цены на газ в Европе резко выросли из-за новостей о "Северном потоке-2" 14:56
Медведев призвал без промедления обеспечить комфортные условия беженцам Донбасса 14:50
Матвиенко: От решения о признании ДНР и ЛНР зависят судьбы жителей Донбасса 14:43
Летние оздоровительные лагеря адаптируют для детей-инвалидов 14:38
На "Госуслугах" появился новый раздел для трудовых мигрантов 14:37
Попова: Отмечена четкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 14:34
В ДНР не исключают провокаций Киева в отношении гражданских самолетов 14:34
Разведка ДНР фиксирует перемещение военной техники ВСУ 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Записки пациента о целебной силе памяти, фронтовых ранах и невоевавших врачах
Записки пациента о целебной силе памяти, фронтовых ранах и невоевавших врачах
22.02.2022 15:08
Рубрика: Власть

Путин назвал спекуляциями утверждения об имперских амбициях России

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что проинформирует своего коллегу о ситуации вокруг Украины. Президент РФ, говоря о признании ЛНР И ДНР, отметил, что Россия всегда старается добиваться взаимоприемлемых решений, но такого уровня взаимодействия после госпереворота на Украине не было.

"Вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Мы предвидели спекуляции на эту тему, на тему того, что Россия собирается восстановить империю в имперских границах", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что это абсолютно не соответствует действительности.

Он отметил, что Россия поддерживает суверенитет бывших советских республик. А ситуация с Украиной - это исключение из-за внешнего влияния на эту страну.

Президент указал на то, что даже в такие острых ситуациях, как нагорно-карабахское урегулирование Россия всегда действовала очень аккуратно, учитывая интересы всех вовлеченных в этот процесс государств. "Всегда старались добиться взаимоприемлемых решений", - отметил он.

Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Власть Работа власти Внешняя политика Президент Обострение ситуации в Донбассе

Главное сегодня

Обращение Президента Российской Федерации - стенограмма
Цены на газ в Европе резко выросли из-за новостей о "Северном потоке-2"
Застройщикам по госконтрактам компенсируют подорожание стройматериалов
Цена нефти Brent превысила 99 долларов впервые с сентября 2014 года
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД