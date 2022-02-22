Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что проинформирует своего коллегу о ситуации вокруг Украины. Президент РФ, говоря о признании ЛНР И ДНР, отметил, что Россия всегда старается добиваться взаимоприемлемых решений, но такого уровня взаимодействия после госпереворота на Украине не было.

"Вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Мы предвидели спекуляции на эту тему, на тему того, что Россия собирается восстановить империю в имперских границах", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что это абсолютно не соответствует действительности.

Он отметил, что Россия поддерживает суверенитет бывших советских республик. А ситуация с Украиной - это исключение из-за внешнего влияния на эту страну.

Президент указал на то, что даже в такие острых ситуациях, как нагорно-карабахское урегулирование Россия всегда действовала очень аккуратно, учитывая интересы всех вовлеченных в этот процесс государств. "Всегда старались добиться взаимоприемлемых решений", - отметил он.