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22.02.2022 19:13
Рубрика: Власть

Путин подписал законы о ратификации соглашений о взаимопомощи с ДНР и ЛНР

Текст: Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Документы опубликованы на сайте Кремля.

Накануне Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с руководством республик были заключены соответствующие соглашения. Госдума и Совет Федерации ранее сегодня ратифицировали их единогласно.

При этом при рассмотрении вопроса о ратификации в Госдуме были внесены поправки, согласно которым законы вступают в силу с момента их официального опубликования. Сторонам еще предстоит обменяться ратификационными грамотами.

Оба договора подтверждают курс Российской Федерации на развитие всестороннего, рассчитанного на перспективу сотрудничества с ДНР и ЛНР, говорится на сайте Кремля.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
ДНР ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с РФ

В документах, согласно сообщению, содержатся положения, предусматривающие сотрудничество по широкому спектру направлений в политической, экономической, социальной, военной, гуманитарной сферах.

Соглашения предусматривают:

- каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории;

- этническую, языковую, культурную и религиозную самобытность нацменьшинств;

- граждане ДНР и ЛНР смогут иметь российское гражданство, будут урегулированы вопросы двойного гражданства;

- взаимное признание документов, выданных госорганами;

- Россия будет принимать меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем ДНР и ЛНР, исходя из того, что платежным средством станет рубль;

- взаимную защиту инвестиций;

- дальнейшее принятие мер для объединения энергетических, транспортных и телекоммуникационных систем;

- принятие мер по унификации гражданского и налогового законодательства, а также в области пенсионного обеспечения.

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